美股再創新高，台股今天盤中創17743點今年新高，尾盤漲幅收斂，終場小漲20.76點，收17673.87點，成交量4392億元。今天外資買超211.70億元，投信賣超4.90億元，自營商賣超48.43億元，合計3大法人買超158.38億元。

外資回流台股，本周累計買超699億元。今天加碼台積電、聯電、中鋼、華邦電等權值股，以及大型股ETF 0050，布局台股「正規軍」。

貨櫃航運股價表現強勢，外資今天買進陽明2萬張、萬海9253張、長榮9041張。

英業達連2天漲停，今天爆出39萬張歷史天量，打開漲停重挫6.4%，外資大賣3.2萬張，居賣超冠軍。

高股息ETF 00919與00929分別將在下周一、周二除息，00919今天為最後買進日，爆出25萬張巨量改寫掛牌紀錄，但外資鐵了心棄息，再度賣超1.3萬張，累計連12賣共14萬2535張。

法人表示，美國聯準會今年最後一次利率決策開獎，不但停止升息，明年預估至少將降息3次，利多激勵道瓊刷新歷史新高，台股本周也大漲289點。以往降息循環都是因為經濟衰退，但這次聯準會表明利率將「正常化」，代表5%高利率為非正常現象，對股市相當有利，屬於中長線利多。台幣升值也是長期方向，外資後續還會流入，台股走勢可望像道瓊一樣，緩步上攻。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)49441張、中鋼(2002)41559張、復華富時不動產(00712)26706張、陽明(2609)20376張、元大台灣50反1(00632R)19979張、中工(2515)17007張、聯電(2303)16294張、元大台灣50(0050)15086張、永豐餘(1907)15076張、台積電(2330)14136張。

外資今天賣超上市個股前10名為：英業達(2356)32207張、正新(2105)24363張、復華台灣科技優息(00929)13245張、矽統(2363)12076張、群益台灣精選高息(00919)11201張、中信金(2891)10864張、友達(2409)8264張、台新金(2887)7632張、神基(3005)7594張、鴻海(2317)7390張。

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