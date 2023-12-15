【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日圓暫時停止升值，以及晶片類股走揚之下，日經15日出現反彈。最後，日經收32,970.55點，漲284.3點或0.87%，周線漲2%左右。東證收2,332.28點，也漲10.93點或0.47%，周線漲0.6%左右。

分析師認為，對於股票投資者來說，還是會留心匯率市場的變化。從技術面觀察，25日移動平均線約在33,130附近，是日經先要突破的關卡。就算日圓日後續貶，短期來說大概也無法激勵日經一次就站上這個關卡。

亞洲匯市15日盤中，日圓兌一美元在141.56至142.47之間游移，前一個交易日，日圓曾升至4個半月新高140.95位置。日圓暫停升值，汽車族群齊賀，像是豐田上漲1.13%，日產大漲2.94%，速霸陸更是飆升4.51%。

其它股價亮眼的類股還有半導體，例如東京威力科創漲1.39%，愛德萬測試大漲3.86%，信越化學更是暴漲5.51%。不過，金融族群卻表現不佳，其中銀行指數一度跌0.61%，保險公司也跌1.23%。

需求疲弱加上售價受限，日本12月PMI（採購經理人指數）的製造業指數已連續7個月都處於萎靡不堪的狀況，只有47.7。不過，服務業表現尚可出現小幅成長，指數達52。