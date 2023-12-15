【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日媒日經亞洲（Nikkei Asia）於15日報導，印度已連續兩年，在日本製造業者眼中，遙遙領先排名第2的越南以及第3的中國大陸，成為最適合海外設廠與發展的國家。
日本政策性銀行JBIC（國際協力銀行）指出，在收到來自汽車、化學品和電子等各種領域，超過500家以上日本製造商的回覆之後，有高達48.6%認為印度是中期最有發展潛力的市場。
JBIC表示，中國大陸投資環境惡化，是印度在調查中表現強勁的主因之一。不過，因印度需要大力改善基礎建設。只有28.4%的日企認為中國大陸還是有前景的，只有不到3成的比例還是看好中國大陸，是有史以來最低的比重。
自2015年以來，中國大陸在此調查中一直排名第一或第二位。不過，因受到中國大陸與美國日益緊張的關係影響，加上中國大陸經濟趨緩，以及一些政治問題，使得日企與大陸的關係愈來愈遠。
受訪者有3成左右喜歡越南，故投資地位也從第四升至第二，主要是越南有廉價且熟練的勞動力。儘管越南薪資水準逐年上升，但日企還是認為越南薪水調升，不會對自己目前的成本造成太大負擔。
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