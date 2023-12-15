【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近來美股表現強勁，想知道這波強勁升勢是處於起點還是終點的投資人正緊盯著一個重要關鍵：在場邊高達近6兆美元的銀彈。

前些時間美國公債殖利率飆升促使資金轉向貨幣市場和其他短期工具，許多投資人在觀望聯準會是否打贏這場抗通膨戰爭時，選擇躲進一些「超安全」的資產來獲取收益。根據美國投資公司協會（Investment Company Institute）的數據，截至12月6日，貨幣市場基金（money market fund）總資產達到5.9兆美元，創下歷史新高。

貨幣市場基金是共同基金的一種，一般投資於優質、短期的有息證券，如短期銀行存款證、政府票據或商業票據，以賺取比存款高一些的報酬。

聯準會（Fed）周三令眾人大感意外的政策髮夾彎可能扭轉局面。如果借貸成本在2024年下降，那麼債息也可能隨之走跌，這可能促使一些投資人將現金配置轉向股票和其他風險型投資，而一些較長期債券可能湧現獲利了結賣壓。

根據貝萊德（BlackRock）自1995年以來的數據，在聯準會進行周期最後一次升息後的一年間，現金報酬率平均為4.5%，而美股則大漲24.3%、投資級債券漲13.6%。

對沖基金ValueWorks LLC投資組合經理Charles Lemonides表示，我們一直接到客戶的電話，他們擁有大量現金，覺得應該用這筆錢做點什麼。這是一個周期的開始，而這個周期將開始自給自足。

聯準會周三發布決議後，美國10年期公債殖利率應聲跌破4%大關，迄今已經下跌約24個基點，至3.9153%，創下7月底來新低。自周三以來，標普500指數已經上漲1.6%，距離在2022年1月創下的歷史高點僅差不到1.6%。今年以來，該指數大漲近23%。

Capital Group固定收益投資總監Flavio Carpenzano表示，如果你認為聯準會已經結束升息周期，那麼現在就是部署現金的時候了，因為機會就在那裡。

但並非所有棲身在貨幣市場基金裡的現金都可以作為「乾火藥」（Dry Powder,閒置資金）投入股票和債券。追蹤貨幣市場基金的Crane Data總裁Peter Crane表示，貨幣市場基金裡有些資金是由一些機構所持有，它們如果不投入貨幣市場基金就會存入銀行，且這些資金可能作為現金用途。

LPL Financial技術策略師Adam Turnquist表示，歷史也指出，即使利率下降，貨幣市場中大部分的現金往往都會留下來。你可能會開始看到一些資金從貨幣市場流出並追逐這波升勢，但我不認為我們會看到任何上兆美元的資金或某些人可能期待的那種大規模資金流動。

事實上，這波從10月低點的大幅反彈已經讓部分投資人擔心美股或許漲得太快。UBS Global Wealth Management資產配置部門主管Jason Draho表示，市場資金充沛，不需要太多就能定向推動市場走高，儘管如此，過去6周股票和股市急速拉升，讓你有點擔心整體市場的上檔空間還有多少。