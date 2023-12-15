「和耀新加州」周邊生活機能完善，學區近瑞梅國小，還有約3,000坪的頭重溪公園，鄰近全聯及寶雅等商場，加上交通便利性高，鄰近國道一號交流道及台鐵埔心車站，不管是開車或是大眾交通皆十分便利，「和耀新加州」住戶享有交通四通八達與成熟機能的商圈。

綜觀過去楊梅地區商圈多是靠交流道發展，周邊建物以老舊透天為主，「和耀新加州」除了能夠讓住戶享受高品質居住空間之外，房價相對處於低基期也備受市場關注。「和耀新加州」開案至今，除了在地客之外，也有許多來自新竹地區及竹科的客人賞屋，主因是近年新竹房市漲幅太大，從「和耀新加州」開車約30分鐘即可到達新竹，對於新竹縣市的客人來說非常具有吸引力。

此外，在後疫情時代，大眾對於空氣品質的意識抬頭，因此，「和耀新加州」建案特別配備有正壓新風機跟夏普空氣清淨機，正壓新風機會裝置在客廳落地窗上，而夏普的空氣清淨機則安裝在電梯內，廚具配有櫻花三機還有大雅廚具，業者對於內裝規格亦十分講究。

「和耀新加州」建案規畫三期加起來約4,000坪的獨立街廓，目前已推案至第二期，占地約1,400坪，現主推三房產品，主打首購家庭客及換屋客市場，坪數約32~38坪，三房總價約1,000萬上下含車位，相較於大桃園地區房市來說，房價屬於相對低基期，最快預計2024年第二季交屋。