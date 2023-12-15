【時報記者任珮云台北報導】近期隨美債殖利率下跌與地緣政治風險降低，外資回流台股市場，資金行情帶動下，類股普遍皆有表現。國內首檔集合各產業龍頭的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)，今天公告每單位配息金額為新臺幣0.2元，將在12/21除息，最後買進日為12/20，息收族可把握除息機會。

兆豐龍頭等權重(00921)從今年成立以來6月配發的金額0.37元、9月的金額0.4元及12月的金額0.2元，累計配息金額為0.97元，前2次除息都已順利完成填息，以市值型ETF來說，能在今年台股多變的行情下完成填息實屬不易。00921遇到今年台股上沖又下洗修正階段，仍有表現較佳的產業，配置各產業的龍頭股，表現更勝整體產業，是配息後快速填息的主要原因。

兆豐龍頭等權重ETF(00921)研究團隊表示，00921在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來特選台灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為+31.8%，相對於台股加權股價指數+27.6%及台灣50指數+25.3%，發揮產業龍頭股的投資價值，若將指數時間拉長，龍頭股亦有較佳發揮，2017年至2023年特選台灣產業龍頭存股等權重指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率，讓投資人獲取股息外，也有機會創造資本利得。00921投資台股龍頭產業，定期調回等權重比例，提供更具投資效率的資產配置。