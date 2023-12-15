美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在「美中貿易全國委員會」晚宴演說時，呼籲中國改變由國家驅動經濟的政策，她說這可能會讓投資者卻步。
法新社報導，葉倫說：「國有企業的角色太強可能會抑制經濟成長；安全機關的角色過大可能會阻礙投資。」
美國企業長期以來抱怨中國不公平的商業環境、對智慧財產權的保護有限，而且中國對國內競爭業者給予優惠待遇。
今年多家在中國營運的美國顧問公司遭到打壓，加深外界疑慮，而華府一直在推動一個更可預測的商業環境和公平的競爭環境。
葉倫引述最近一項「美中貿易全國委員會」（US-China Business Council）成員調查，指出企業正在重新考慮投資計畫，並說這情況應會引起北京的擔憂。
2023年的調查中，示意計劃將一些業務遷出中國的公司比率，比2016年以來任何一年的比率都來得多。
葉倫表示，上述趨勢顯示中國「追求結構性改革」的潛在好處。
她還說：「長期以來，美國的勞工和企業一直無法與中國同業公平競爭。」
葉倫說：「中華人民共和國採取不公平的經濟做法，從非市場工具到對外國公司進入中國市場的壁壘皆是，以及針對美國企業的強制行動。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：