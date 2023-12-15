美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在「美中貿易全國委員會」晚宴演說時，呼籲中國改變由國家驅動經濟的政策，她說這可能會讓投資者卻步。

法新社報導，葉倫說：「國有企業的角色太強可能會抑制經濟成長；安全機關的角色過大可能會阻礙投資。」

美國企業長期以來抱怨中國不公平的商業環境、對智慧財產權的保護有限，而且中國對國內競爭業者給予優惠待遇。

今年多家在中國營運的美國顧問公司遭到打壓，加深外界疑慮，而華府一直在推動一個更可預測的商業環境和公平的競爭環境。

葉倫引述最近一項「美中貿易全國委員會」（US-China Business Council）成員調查，指出企業正在重新考慮投資計畫，並說這情況應會引起北京的擔憂。

2023年的調查中，示意計劃將一些業務遷出中國的公司比率，比2016年以來任何一年的比率都來得多。

葉倫表示，上述趨勢顯示中國「追求結構性改革」的潛在好處。

她還說：「長期以來，美國的勞工和企業一直無法與中國同業公平競爭。」

葉倫說：「中華人民共和國採取不公平的經濟做法，從非市場工具到對外國公司進入中國市場的壁壘皆是，以及針對美國企業的強制行動。」