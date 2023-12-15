馬來西亞近期疫情攀升，根據「馬來西亞公共衛生」網路民調，截至今天中午1時，有61%網友曾確診COVID-19一次或以上。衛生部籲若出現感染症狀要佩戴口罩。

馬來西亞COVID-19確診幾近倍增，衛生總監穆罕默德拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassa）發布數據顯示，相較於11月26日到12日2日通報的6796起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，12月3日到9日共有1萬2757例確診病例。

「馬來西亞公共衛生」（Public Health Malaysia）昨天在社群媒體平台（Facebook）進行「你曾確診COVID-19次數」網路民調，迄今天中午1時共近6000名網友參與調查。「馬來西亞公共衛生」是傳達有關公共健康發展和相關議題的網路平台。

根據最新滾動調查，有2278名網友不曾確診COVID-19，比例達39%；確診一次的網友有2500人，比例為43%；確診二次的網友有871人，比例為14%；確診二次以上網友有279人，比例為4%。

這份網路調查雖仍在進行中，已有不少網友在這項調查的臉書中留言，訴說確診經歷。

網友薩迪亞納（Saldiana Diana Nordin）留言自述曾確診並失去嗅覺3天，持續發燒一天現象，如今已接種了疫苗加強劑。

漢尼（Hany）說，他在過去幾年裡兩度確診，幸好症狀非常輕微。最近又再次感染，卻經歷了迄今為止最嚴重的感冒症狀，鼻孔無法呼吸，連吃喝都成最大挑戰，幸運的是，這些症狀僅持續一天，後來在發燒兩天後康復。

馬來西亞衛生部呼籲，民眾若出現感染症狀要佩戴口罩。根據最近兩週通報病例，確診病例數幾近倍增，但疫情仍在控制範圍內。