馬來西亞近期疫情攀升，根據「馬來西亞公共衛生」網路民調，截至今天中午1時，有61%網友曾確診COVID-19一次或以上。衛生部籲若出現感染症狀要佩戴口罩。
馬來西亞COVID-19確診幾近倍增，衛生總監穆罕默德拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassa）發布數據顯示，相較於11月26日到12日2日通報的6796起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，12月3日到9日共有1萬2757例確診病例。
「馬來西亞公共衛生」（Public Health Malaysia）昨天在社群媒體平台（Facebook）進行「你曾確診COVID-19次數」網路民調，迄今天中午1時共近6000名網友參與調查。「馬來西亞公共衛生」是傳達有關公共健康發展和相關議題的網路平台。
根據最新滾動調查，有2278名網友不曾確診COVID-19，比例達39%；確診一次的網友有2500人，比例為43%；確診二次的網友有871人，比例為14%；確診二次以上網友有279人，比例為4%。
這份網路調查雖仍在進行中，已有不少網友在這項調查的臉書中留言，訴說確診經歷。
網友薩迪亞納（Saldiana Diana Nordin）留言自述曾確診並失去嗅覺3天，持續發燒一天現象，如今已接種了疫苗加強劑。
漢尼（Hany）說，他在過去幾年裡兩度確診，幸好症狀非常輕微。最近又再次感染，卻經歷了迄今為止最嚴重的感冒症狀，鼻孔無法呼吸，連吃喝都成最大挑戰，幸運的是，這些症狀僅持續一天，後來在發燒兩天後康復。
馬來西亞衛生部呼籲，民眾若出現感染症狀要佩戴口罩。根據最近兩週通報病例，確診病例數幾近倍增，但疫情仍在控制範圍內。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：