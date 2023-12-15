日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實案，首相岸田文雄昨天進行包括4名閣僚在內的人事更替。新體制的內閣會議今天舉行後，新任官房長官林芳正表示，將努力恢復人民對政治的信賴。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正今天在內閣會議後的記者會上表示，今天的內閣會議、閣僚懇談會上並未針對政治資金的問題多所討論。

林芳正表示，首相岸田在14日的記者會上已表明，為了恢復人民對政治的信賴，一新自民黨的體質，要站在前頭率領大家努力，會朝這個方針因應。

林芳正說，今後政府面臨預算、稅制等與人民生活息息相關的重要課題，會積極因應。

有關安倍派（清和政策研究會）的政治獻金申報不實疑雲，媒體問及防止政治資金問題再發生的具體對策，林芳正表示，首先是掌握實情，釐清原因和課題，今後會根據這個方針，提出具體的對策。

安倍派因政治獻金募款餐會申報不實被認為私藏「小金庫」（秘密資金）問題，隸屬於安倍派的4名閣僚包括官房長官松野博一、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎、經濟產業大臣西村康稔昨天提出辭呈。

新任官房長官由林芳正、總務大臣由松本剛明、農林水產大臣由坂本哲志、經濟產業大臣由齋藤健擔任。

日本內閣會議昨天決定，如果首相臨時不在，代理首相第一位順位就是官房長官林芳正。

岸田昨晚在首相官邸（行政中心）對媒體表示，這次的人事是考慮到一定有具備協調力、執行力、答辯力等即戰力的人選才行。

安倍派、在自民黨內擔任高層的政調會長萩生田光一昨天已向自民黨總裁（黨主席）、首相岸田提出辭呈。自民黨國會對策委員長高木毅向自民黨幹事長（黨秘書長）提出辭呈；自民黨參議院幹事長世耕弘成已向參議院議員會長關口昌一提出辭呈。

安倍派的5名副大臣及一名政務官也遭更換。另一名首相輔佐官辭職。

日本時事社最新民調（12月8至11日調查）顯示，岸田內閣的支持率為17.1%，比上個月下降4.2個百分點，是2012年12月自民黨奪回政權以來的新低、首度內閣支持率跌破2成。岸田內閣不支持達58.2%，比上個月增4.9個百分點。

在日本，內閣支持率若跌破3成，就被視為政權運作進入「危險水域」，岸田內閣目前甚至跌破2成，被指可能被迫下台。2009年9月麻生太郎擔任首相時的內閣支持率13.4%，不久後，自民黨失去政權，民主黨政權誕生。