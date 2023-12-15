【時報記者莊丙農台北報導】橘子(6180)旗下原創內容平台beanfun!漫畫星、文學星成立滿兩周年，累積作品破2,000部，其中包括76部原創作品。至今累積點閱數超過600萬，締造3部破50萬點閱大作，影視改編作品如《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》上線7天即破10萬人次閱讀。漫畫星、文學星同時宣布2024年三大平台計畫：聯手占星國師唐綺陽、經典IP《霹靂布袋戲》和金漫獎大手推IP跨域新作；全新上線「創作者平台」挖掘並孵育新秀人才；深化「人才培育課程」，助台灣內容產業正向循環。
橘子集團原創中心總監胡明顒表示，橘子集團從遊戲開始有許多跨國IP的合作經驗，漫畫星、文學星希望能系統性地提供資源協助與直面讀者的舞台給創作者。兩年來與137位作家合作，舉辦進修課程、成立助手制度與驅動IP產業跨域合作。目標在2024年能讓平台上的原創作品數量成長超過 6成、平台點閱數破千萬，並朝跨域發展、招募新秀和深化人才培育三面向努力。
2024年三大計畫中：1.「跨域強作」再升級：目前累積作品數高達2,000部，包含76部原創作品，並積極運用集團資源，將影視作品、Podcast、音樂等內容跨域改編成漫畫或小說，2023年共推出14部跨域作品，有效提升觸及受眾。如推出改編自破億票房國片《關於我和鬼變成家人的那件事》的漫畫前傳上線7天破10萬點閱、攜手五大樂團展開《看你聽的》音樂企畫，成功帶動平台衍生閱讀率達35％。
2024年推出跨域企畫，包含：「占星國師唐綺陽ｘ金漫獎大手柯宥希ｘ資深編劇張君涵」、「台灣經典 IP《霹靂布袋戲》首部改編條漫」、「春魚工作室 x Vtuber女團《極深空計畫》首次漫畫化」；旗下原創作品《三個不結婚的女人》也將與跨領域夥伴合作，除了有實體書與舞台劇改編外，將陸續推出不同衍生應用。
2.挖掘潛力新星：台灣擁有豐沛的原創能量，但卻容易因缺少資源而無法順利發展。漫畫星、文學星將正式推出「創作者平台」，提供創作者自行投稿的管道外，通過徵選還能成為站內「新星作家」或「官方簽約作家」。「新星作家」能參與官方舉辦進修課程並接受知名作家指導，也能提案爭取成為「官方簽約作家」，成為正式簽約作家便能獲得穩定稿酬、助手補助、進修學習規畫並開展更多跨域創作可能性。
3.「培育計畫」系統化，開闢進修課程，邀請資深漫畫家授課，從編劇、分鏡與構圖、條漫製作流程與3D背景，再到如何運用AI優化創作效率等課程，系統性拆解創作過程以利新銳創作者學習與運用。另外，還有助手計畫及產學合作計畫。
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