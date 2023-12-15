國際醫療人道救援組織「無國界醫生」（Medecins Sans Frontieres, MSF）今天表示，海地一個武裝團體將一名重病患者從救護車拖出來、並在街上開槍將其打死後，「無國界醫生」將暫停在首都一間醫療中心的救援工作。
法新社報導，「無國界醫生」發布新聞稿指出，這起攻擊事件12日發生在幫派橫行的太子港（Port-au-Prince）中部地區。
當時2輛救護車載著病患離開醫療中心時，約10名武裝分子出現並攔下救護車。
「無國界醫生」表示，武裝分子對空鳴槍並檢查救護車內部，他們從第一輛救護車拖出病患並喝令第二輛救護車倒車。
這些武裝分子痛打這名病患並近距離開槍數次擊斃這名病患，接著揚長而去。
由於海地武裝幫派的暴力行為，近幾年已迫使太子港數間醫療中心關閉。
根據聯合國人權辦公室，海地今年迄今，已有8000多人被殺、被傷害或遭到綁架，遠超過去年全年紀錄。
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