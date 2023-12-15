約有17架中國和俄羅斯的軍機昨天飛行在東海及日本海上空，日本航空自衛隊出動戰機緊急升空因應。日本政府認為，中俄示威行動的意圖明顯，已透過外交管道表達重大憂慮。

日本防衛省統合幕僚監部（國防部參謀本部）表示，中國2架H6轟炸機從東海的方向飛到日本海上空、與俄羅斯2架TU95轟炸機會合，朝東海方向聯合飛行。

此外，中俄軍機包含戰機、電子偵察機、反潛機等有13架昨天從上午到下午也在日本周邊飛行。過程中，中俄戰機在部分空域與轟炸機一同飛行。

中國國防部昨天宣布，中俄兩軍根據年度計畫，在日本海與東海的空域進行了聯合戰略飛行。

日本政府認為中俄示威行動的意圖明顯，已透過外交管道，向中俄兩國政府表達重大憂慮。

上一次中俄軍機聯合飛行是在今年6月，這次是今年以來第3次，未侵犯日本領空。