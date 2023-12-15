【時報記者張漢綺台北報導】元大上櫃ESG龍頭ETN(020040)12月18日上櫃掛牌交易。

櫃檯買賣中心表示，元大證券發行之「元大特選上櫃ESG龍頭報酬指數指數投資證券」是追蹤由櫃買中心與臺灣指數公司合作編製之「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」，採用臺北大學企業永續發展研究中心的「台灣永續評鑑」模型，輔以獲利、ESG指標、波動度及發行市值等指標篩選10~20檔成分股，運用ESG調整後自由流通市值加權方法編製，表彰重視永續發展、具獲利能力及市場代表性之上櫃股票含息投資績效。

櫃買中心表示，「元大上櫃ESG龍頭N」同時考量成分公司的獲利能力、股價波動度、發行市值以及永續經營成果，更參考「台灣永續得分率」決定成分股之權重，對於聚焦ESG表現佳及權值股票策略的投資人，此檔ETN可納入資產配置之參考標的。