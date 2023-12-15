【時報記者葉時安台北報導】晉椿(2064)周五召開法說會，2023年鋼市低迷，全球鋼材表面消費量恐創下20年來最低點，晉椿今年度轉虧機會大，不過展望明年，預測景氣回溫最快應落在2024年第一季末或者第二季，樂觀看待明年鋼市。晉椿針對東南亞公司提高投資(泰國、印尼廠)擴大海外市場占有率，未來也將開發利基型新產品，打入國內外電動車製造市場，進軍航太市場。

鋼鐵產業概況，晉椿營業部經理表示，2023年鋼市低迷，全球鋼材表面消費量恐創下20年來最低點。產業現況上，全球用鋼量需求不張，大陸產量降載不符預期，五大鋼材成品供應由降轉增，各通路庫存壓力大，成為拖累鋼價關鍵。而美中對抗、全球升息、俄烏戰爭等衍生出能源、通膨、供應鏈失序等問題接腫而來，各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求驟減。2023年受到國際升息、通膨、俄烏戰爭、大陸經濟衰退等衝擊，鋼鐵內、外銷雙雙走弱，且相關信評機構頻下調台灣經濟成長預測測，鋼鐵專家推估今年鋼材表面消費量恐創下20年來之最低點。

2023年全球陷入停滯性通膨，展望明年，預測景氣回溫最快應落在2024年第一季末或者第二季。根據世界鋼鐵協報告，鋼鐵業各項利空出盡，下半年汽車業產量已有回升跡象，加上近期大陸房市回穩，美歐等主要經濟體製造業谷底反彈，預示鋼鐵業谷底已過，明年鋼鐵業繁榮可期。中鋼周四也開出明年初盤價，中鋼評估，鋼鐵業進入周期性低谷已持續一年多，現今製造業去庫存已至最後階段，加上全球各國鋼鐵供給相繼縮減，社會庫存來到低點，在第四季進入歐美耶誕消費旺季下，拉貨動能可期。

大陸方面，截至10月7日大陸有18家鋼廠發布檢修計畫，涵蓋華北、華中、華南鋼鐵減產力道持續加溫，再配合華北冬季防霧霾的政策，年底前大陸鋼鐵產量「只會少、不會多」供給端受抑制，對鋼市正向發展亦有高度助益。後續加上為落實碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴碳排標準，使得環保成本推高，鋼廠成本將支撐鋼價。

晉椿今年前三季內外銷狀況，內銷占比略降至51.28%，外銷占比略升至48.72%，外銷東南亞、港路地區比重均有成長。看好東協10+3開發中市場，晉椿針對東南亞公司提高投資(泰國、印尼廠)擴大海外市場占有率，減少關稅貿易障礙，避免地緣政治造成經營困境，並調整市場布局，發揮多地生產據點優勢。公司也努力在地化夥伴關係，擴大車用、螺絲扣件等交流，以產業結盟，建立長期夥伴關係

晉椿未來也將開發利基型新產品，打入國內外電動車製造市場，進軍航太市場(AS 9100)。公司說明，晉椿汽車市場領域經過這幾年努力開拓，領域銷售占比達33%，在2017年已取得認證，實際績效如汽車螺絲扣件、氣壓棒等多項汽車零件皆取得可觀成效，以行銷經驗口碑打入電動車市場可期。至於航太市場認證仍在規畫中，晉椿以兩大策略進攻航太，其一為聯盟航太認證業者，供應其棒線原料，以待提升能力符合航太需求，再擴展市場；其二將與產業領導上游交流，精進品質擴大占有率。

展望後續，晉椿也將引進新型鋼棒設備製程能力至100mm增加競爭優勢；引進新型研磨機設備專注高階金屬零件加工，提升研磨精度提高產業進入門檻；並翻新現有舊機台，提升生產效率及品質。

晉椿今年前三季轉虧，累積EPS為-0.93元。晉椿今年12月已見產業恢復回升跡象，但第四季要平反前三季虧損的壓力仍大，預估晉椿今年度虧損機會大，晉椿今年最後一個月仍努力減少虧損擴大。至於明年景氣將較今年佳，公司也持續透過改善銷售策略、增加東南亞布局等作為，明年轉盈可期。