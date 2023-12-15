【時報記者林資傑台北報導】宏遠證(6015)今（15）日與證交所共同舉辦「推動優質企業創新板上市座談會」，聚焦分享台灣創新板特色、如何透過以市值為核心的上市條件及相對簡化、有效率的流程，扶植新創業者進入資本市場，有助增加企業國際能見度，助力打造上市主板的新聚落。

此次座談會邀請8家具創新能力的潛在公司一同參與，產業橫跨半導體、綠能科技、生技醫療等多元領域，由證交所及宏遠證承銷團隊與公司直接面對面進行分享，對於協助公司未來規劃創新板上市的問題與重點。

隨著公司走向創新板過程中，宏遠證除提供客製化的輔導服務，更提供投資研究、法人服務、造市活動等多面向服務，也不吝分享客戶資源，提供公司合縱連橫商機，助力公司一路成長壯大、順暢進入資本市場籌資，拓展營業規模及競爭力，成為產業佼佼者。

而宏遠證在IPO、SPO業務擁有豐富經驗及高度專業，致力推動優質企業申請創新板，並持續拓展旗下承銷業務動能，今年已有愛爾達(8487)及向榮生技(6794)2家公司提出申請，其中愛爾達已通過上市審議，2家均可望在2025年上半年陸續於創新板掛牌上市。