【時報-台北電】北向資金方向多空不定，14日才回補34.62(人民幣，下同)，今又轉賣超41.66億元。

證券時報網訊，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額1151.6億元，佔A股總成交額15.71%。

單日滬股通淨賣出33.73億元，深股通淨賣出7.93億元，北向資金合計淨賣出41.66億元。(編輯：廖小蕎)

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