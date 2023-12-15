【時報記者任珮云台北報導】台股多頭再起，法人對2024年一片看旺，市場預測明年台股目標指數上看「萬8」，尤其聯準會連三次會議維持利率不變，加上FOMC釋出鴿派論調，預期明年有望降息3碼，提振市場投資情緒。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。

梁恩溢指出，電子業上下游庫存天數趨於健康，11月未完成訂單減客戶存貨數值收斂至-3.6，顯示新訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環及獲利動能，隨PC與手機已迎來復甦跡象，補庫存行情將至，電子業2024年可望受惠低基期有較大成長空間。另外，自12月到明年1、2月將迎消費旺季、選舉行情、紅包行情等，台股上漲機率高，建議投資人選擇殖利率表現佳的台股高股息基金，參與台股長多格局，利用科技股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有。

以國泰台灣高股息基金11月前5大持股包括:台積電、新普、世芯-KY、緯穎、奇鋐等，AI概念股8月以來股價修正，經理人藉此汰弱留強，原先AI股占比達5成，9、10月調整至2-3成，持股相較於之前更集中化，聚焦獲利貢獻度較高的AI類股。此外，隨市場修正，優質股票殖利率浮現吸引力，國泰台灣高股息基金於市場整理時逢低布局、加碼高股息股。

兆豐投信分析，今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及週邊設備業+86.8%、資訊服務業+50.3%、電子通路業+47.7%、電機機械業+40.7%、電子零組件業39.3%，均優於台股加權股價指數的+27.7%。