【時報記者王逸芯台北報導】新光醫院、訊聯生技(1784)為飽受運動傷害所苦的前女籃國手錢薇娟，透過脂肪幹細胞治療逆轉幾乎磨盡的雙膝關節軟骨，退化性關節炎的期別包括膝功能改善程度、疼痛指數大幅下降，可說從3期近4期，緩解到2期，擺脫疼痛，重獲新生。

訊聯生技蔡政憲董事長指出，訊聯脂肪幹細胞獲准的計畫案數，佔全台5成。核可適應症最廣，擴及退化性關節炎、慢性傷口癒合及皮下軟組織缺損。《特管辦法》奠定再生醫學的基礎，已有多項成功案例顯示細胞治療成果卓越，單就脂肪幹細胞治療退化性關節炎，據衛福部統計至去年底的成效報告，全台平均追蹤217天的可評估療效病患累積達30人，而訊聯收案數光今年就累積70人，更突顯了細胞治療免開刀、復原快的優勢，獲得大眾的認可，也為超高齡社會與體育界、運動族群提供更適切的醫療選擇。反映在業績上，訊聯至11月累計營收10.24億、年增15.47%，而整體《特管辦法》收案業績也年增135%，顯見長期佈局的動能成長。

此外，訊聯外泌體(Exosome)在市場耕耘與研發也齊頭並進，半年內迅速攻進醫美、皮膚、毛髮機構，外泌體+CRDMO業績到11月佔訊聯生技的總營收貢獻度超過一成；日前更與韓國Metapore合作。在研發上，繼以外泌體加間質幹細胞治療馬匹肌腱韌帶損傷、骨關節炎等適應症治療取得亮眼成果外，在乾眼症外泌體製劑開發，也已完成臨床前動物最大耐受性試驗(MTD)，結果正向，可做為後續臨床試驗，製劑用於人體的安全性佐證依據。

新光醫院侯勝茂院長指出，臨床上經常遇到愛好運動的患者擔心膝蓋動刀後，無法繼續運動。而細胞治療不僅有無須開刀的特色，經醫師評估退化程度達2期就能進行治療，得以更好地滿足運動族群的醫療需求。新光醫院洪子仁副院長表示，《特管辦法》目前已有顯著成果，為了完善台灣醫療制度體系，並顧及具醫療迫切需求的急重症患者權益，期盼「再生醫療雙法」能順利完成審查，對於病患和醫院都能有正向的效益，促進國內再生醫療產業發展。