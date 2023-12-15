臺灣證券交易2023年推廣「減碳森呼吸，永續護地球」系列活動，積極投入「食衣住行育樂」六大生活需求領域，推動永續發展目標SDGs，由董事長林修銘帶領全體員工齊心合力，透過實際行動取得卓越減碳成果，為永續發展貢獻心力。
在「食」的部分，落實「一週一蔬食，健康新態度」，與蔬食創業家李沛潔合作號召全體員工實行蔬食環保餐成效卓越，根據研究，每人每年將為地球減少約101.4 公斤的碳排放。
「衣」的部分，因應時尚產業快速汰換挑戰，以舊衣改造同時進行舊衣回收，減少約2,000公斤碳排放，並將物資贈予勵馨基金會。
「住」的部分，倡導「隨手節能源，環保樂生活」，辦公場所全面使用節能燈具及綠電，並推廣中午關燈一小時，每年每位員工可減少91.25 公斤碳排放。並與環境綠化創新植藝品牌「有肉SUCCULAND 」合作，打造綠色工作場域。
「行」的部分，推廣「天天多走路，減碳任我行」，號召同仁上下班多走樓梯，同時推廣工作通勤、外出洽商多採用走路方式，鼓勵員工多走路、少搭車及少搭電梯，衛福部資料顯示，多走路，以6 公里計算 約步行1 萬步，單趟就能減少約1.42 公斤碳排放量根據行政院環保署統計，搭一層樓電梯碳排放量約為0.218 公斤。
「育」的部分，落實「支持在地產，美味好安心」，舉辦在地蔬果活動，支持在地農產，降低加工與運輸，減少碳排放。並與尚水農產合作「認養一畝田」計畫，協助農民友善耕作同時並將收成稻作製作成佳節禮盒餽贈同仁。
最後在「樂」的部分，參與「環保助造林，深耕愛臺灣」，積極倡導出門旅遊自備環保杯與購物袋，並與「一樹一山」公益單位合作，由同仁親自到新竹部落林地種植臺灣原生流蘇樹，預計可減少約500～1,000公斤的二氧化碳。
證交所在2023年度的永續發展目標系列活動中，預估每位同仁幫助減少逾303.9 公斤的碳排放量。節能減碳不僅是口號，更是臺灣證券交易所對地球的實際承諾，更邀請合作供應商簽訂供應商企業社會責任承諾書，共同善盡企業社會責任，堅實雙方相互信賴與成長的夥伴關係。
展望2024年，證交所將進一步深化對永續發展SDGs承諾，積極投入更廣泛永續活動，以推動公司內部及社會大眾的永續意識，將致力於推陳出新，由聯合國17項永續發展目標著手，展開更創新範疇活動。
包含四大面向：綠色經濟、關懷人文、環境永續、支持在地，以更具體的行動影響同仁、業界夥伴以及整個社會，攜手實現更廣大永續發展目標。
證交所期許2024年，在董事長林修銘的領導下，透過全體員工的努力與參與，持續為地球永續貢獻更大的力量。
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