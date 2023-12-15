最新調查顯示，展望2024年，亞洲股票資本市場的銀行家懷抱期待，預料該地區股票公開上市（IPO）市場將超越今年低迷的表現，認為全球利率趨穩將帶來助力，但亞洲與美國大選則會對需求帶來變數。
LSEG數據指出，利率位在高點、通膨頑強加上地緣政治緊張，使得今年亞太（包括日本）企業的售股活動大約衰退五分之一，到目前為止規模約2,290億美元，將寫下2012年以來表現最疲弱的一年。上述數據涵蓋新股與二級股票銷售、可轉債與大宗交易（Block Trade）。
眼見許多國家利率似乎已登頂，明年可能轉向降息，股票資本市場（Equity Capital Market）信心過去幾周已明顯獲得提振。
花旗亞洲股票資本市場部門共同主管Udhay Furtado表示，「我們現在面臨機會，市場已將相當良性的總經前景列入考量，這可能促使發行商出現籌資。」
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