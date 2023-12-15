高股息ETF老兵新秀排排站，到底該選誰？理財講師郭莉芳經歷高股息標的汰舊換新後，今（15）日點名大華優利高填息30（00918）並表示，00918將進行第3次配息，配息0.67%，單次配息逾3%；同時，其報酬率也拿下今年來台股ETF績效第4名，就00918而言，高配息率只是基本，能賺加差對資產加值效果更加分。

郭莉芳在粉專「郭莉芳理財講堂」上表示，她先後持有0056、00878，到2022年下半年，高股息ETF如雨後春筍般接棒登場，由於銀彈有限，所以只好進行階段性的汰舊換新；她也說明，一來是因為高股息ETF股息已經領了一陣子，含息報酬算滿意，再者，高股息ETF新兵各有各的選股邏輯，她抱持實驗精神，決定親自試試看。

郭莉芳指出，既然是高股息，配息率高是一定的，除了這個特點，績效表現也很重要，以00918為例，發行超過1年，目前即將要進行第3次配息，前2次分別配出0.2元與0.75元，第3次將配出0.67元，單次配息率超過3%，累計3次配息達1.62%；除了配息率出色，報酬率也很亮眼，目前00918已經拿下台股ETF績效第4名；郭莉芳表示，不難發現00918今年以來的表現，更勝老牌的0056、00878，於是，她年初改變策略，改投新的ETF，這似乎對於資產加值的效果更好些。

擷取自「郭莉芳理財講堂」

據公告，00918的12月公布配息，預計每單位配息0.67元，單次的配息率超過3%，預計會在12月18日除息，算起來今年三次配息共累積1.62元，今（15）日是最後買進日；不過，有的投資人擔心現在買會追高，郭莉芳建議，現階段還是用定期定額的方式來投資高股息ETF比較好，尤其是小資族或是風險意識高的人，不妨用買零股的方式，例如一次買個500股，以長期投入、分散入市的策略來保護自己。

郭莉芳以00918為試算標的，分別用每月1、2…一路到30日，每月1萬元預算，分別投入00918，計算從掛牌以來（2022/11/24到2023/12/6），每個月定期定額1萬元的含息總報酬；以每個月1號買入計算，若遇到假期，則在休假前一日扣款，截至11月底，含息報酬率26.25%，是最高的；結論是，每月1日的定期定額00918的投資效果，優於其他天進場。

擷取自「郭莉芳理財講堂」

最後，郭莉芳建議，不管看好哪一檔標的，月初進場有可能比較理想；此外，如果想要領到這一季的配息，就00918這檔來看，今日就是本季領息的最後買進日。

※本文獲得「郭莉芳理財講堂」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。