類似中藥、主推古法調理的「漢方藥」，近年開始受到日本年輕人歡迎，已成為當地家庭常備藥品，值得一提的是，作為漢方藥原料的藥材有逾8成都來自大陸，讓日本擔憂如果進口中斷，恐怕沒有國家可以替代大陸。
根據日經中文網報導，因為日本年輕人對漢方藥的需求日益增加，日本藥妝店賣的漢方藥，平均單價約達到1700日元（折合約380元新台幣），五年內上漲了10%。而日本國內的漢方藥市場正在擴大，2021年漢方藥及藥材等的總生產金額為2086億日元，是10年前的1.5倍。
漢方藥是由各種「生藥」（天然藥物）組合，由植物的根、莖、 葉、花、果實和樹皮等部位製成，日本業界團體「漢方生藥製劑協會」透露，日本2020年度作為漢方藥原料的藥材有83%來自大陸。但目前從大陸進口的狀況讓日本業界擔憂，由於大陸國內人工成本上升及對藥材的需求增加，使日本的進口成本暴漲。
根據報導，在秋田縣西北部的沿海地區，當地人正在致力於漢方藥原料的日本國產化，其中桔梗根部含有名為皂角苷的成分，是止咳化痰的漢方藥的原料，八峰町已找到了桔梗的日本國產化道路，但是從日本全國來看，種植環境仍非常嚴峻。
報導示警，種植藥材作物的農戶在日本全國一度增加至2千戶以上，但2021年減少至1488戶。由於漢方藥材的種植量少，更需要花費長時間栽培，包括桔梗需要種植2~3年，芍藥5年，黃柏15~20年，如果出現颱風等自然災害，努力就會白費，仍是未來一大挑戰。
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