【時報-台北電】川湖(2059)公告對聯德精密材料（中國）及昆山聯德滑軌科技專利侵權訴訟之中華人民共和國最高人民法院判決結果。川湖指出，公司發現聯德精密材料（中國）股份有限公司及昆山聯德滑軌科技有限公司製造並銷售之滑軌侵害本公司擁有的三項專利，本公司向一審法院提告以維護權利，一審法院已判決昆山聯德滑軌科技有限公司侵權屬實。惟公司對於一審判決部分不服，故上訴至中華人民共和國最高人民法院。

川湖表示，中華人民共和國最高人民法院於判決中認定三項專利侵權屬實，昆山聯德滑軌科技有限公司應立即停止製造、銷售侵害本公司三項專利權的產品；昆山聯德滑軌科技有限公司應賠償本公司人民幣300萬元；昆山聯德滑軌科技有限公司應負擔部分二審案件受理費人民幣3萬2千元。其餘維持一審之判決內容，中華人民共和國最高人民法院之判決為終審判決。

川湖表示，本次判決維持一審結果，本公司為一審之勝訴方，對財務及業務均無重大影響。(編輯：李慧蘭)