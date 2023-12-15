【時報-台北電】泰茂(2230)有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息。

自結112年10月營收6659萬元，年增55.562%；稅前淨利1689萬元，年增275.189%；歸屬母公司業主淨利1314萬元，比去年同期由虧轉盈；每股盈餘0.27元。

公司第三季正式財報之單季營收1.84億元，稅前淨利4882萬元，歸屬母公司業主淨利4433萬元，每股盈餘0.93元。（編輯：沈培華）

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