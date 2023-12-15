【時報記者張漢綺台北報導】車用線束再添新客戶，為廣宇(2328)明年營運添動能，廣宇預期，明年車用線束產品可望較今年兩位數成長，佔營收比重有機會達20%，推升明年營收較今年成長，由於高毛利產品比重增加，明年獲利有望超越2022年水準。
廣宇今天下午舉行法說會，廣宇配合鴻海(2317)集團將產品重心放在車用，目前車用相關產品包括：電動汽車高壓線束、電池包線束、車用感測器連接線束、重型機車智能系統組線及智能駕駛模組PCB等，受惠於大陸自主品牌車廠客戶訂單暢旺，今年前11月車用產品佔營收比重已達17%，預計全年佔比約17%到18%，成為廣宇今年營運重要支撐。
廣宇今年前3季稅後盈餘為9.49億元，每股盈餘為1.83元，累計前11月合併營收為233.94億元，年減1.87%。廣宇表示，由於遊戲機等消費性產品需求較弱，預估今年營收與去年相近。
展望明年，廣宇表示，明年成長動能還是以車用產品為主，除了配合鴻海電動車產品，以及現有的大陸品牌車廠汽車等客戶，明年上半年可望再增加1家華東地區車廠客戶，預估明年車用線束營收可望較今年兩位數成長，佔營收比重亦可望拉升到20%以上，由於高毛利產品佔比增加，明年毛利率可望優於今年，獲利有機會超越2022年。
在東南亞廠區部分，廣宇配合鴻海集團進行泰國廠產線升級，預計明年第1季整改完成，加上馬來西亞廠區，廣宇預估，未來東南亞廠區佔營收比重可望達1/3。
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