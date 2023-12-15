大陸15日認定台灣對大陸構成貿易壁壘。行政院副院長鄭文燦表示，陸方片面認定對於正常的經濟經貿往來不利，我方各部會也會有相關的因應。

鄭文燦15日出席2023年第600萬名來台旅客迎賓活動，媒體問及政府是否將與對岸直接協商解決問題？外界也擔心ECFA中斷，請問政院的因應作為？將會對產業造成什麼衝擊？

鄭文燦表示，陸方今公布調查結果的認定是片面認定，先前也是片面啟動調查，而兩岸都是參加WTO、都是會員，而且都已經參加20年，有相關的機制跟規範，繞開WTO的機制進行片面的政治操作，這對於正常的經濟經貿往來不利，陸方應該停止這樣的政治操作，各部會也會有相關的因應。

大陸商務部於4月12日公告，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查。並在15日宣布結果，認定台灣對大陸貿易限制措施存在「對外貿易壁壘調查規則」第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。大陸國台辦發言人朱鳳蓮並表示，「我們支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，將依據相關規定研究採取相應的措施」。