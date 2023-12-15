台北圓山飯店推出「2023-2024圓山跨年變裝派對」，標榜為從變裝趴到搖滾樂、以「日系動漫風格」為主題的音樂饗宴，伴隨著五光十色、散發魅惑氛圍的霓虹燈，與超夯人氣的DJ打碟合體火熱登場。12月20日前購票，享每位1,299元早鳥優惠；同時還能以絕佳視角觀賞臺北101跨年煙火，近距離與親密愛人倒數幸福時光，用美食美酒美聲及絢麗煙火迎接圓滿好運的2024。

令人期盼的圓山跨年時刻，今年以「日系動漫風格」為主軸，邀請三立電視台愛玩客、東森電視東森愛玩車 主持人黃沐妍(小豬)、WooHoo Party Bend樂團與活力日系少女DJ Hana ＆ MC安國、味全龍隊啦啦隊員米奇、新北國王隊啦啦隊員廷廷搭檔熱舞，從12月31日20：00到凌晨00：30，一起搖滾燃爆全場。當天指定酒水無限暢飲，還有機會獲得萬元大獎，入住臺北最強夜景客房。活動當晚穿著動漫風服裝前200名賓客，並在圓山官方臉書或IG打卡上傳照片，即贈送圓山精美小禮。

位在基隆河水岸第一排，遠眺臺北101煙火最佳視野的圓山大飯店，一推出「2023微醺圓山」、「1952變裝派對」兩大跨年住房專案秒獲得民眾熱烈搶房，僅剩少數景觀套房即將完售。沒訂到房的民眾當天來圓山消費，也可以前往指定的跨年景觀區賞煙火。2023年最後一日優雅在臺北最Chill客房品味美酒，準備倒數欣賞一場視覺與聽覺的華麗煙火秀。

為了與大家共同迎接新年，金龍餐廳特別在12月31日加開宵夜場至凌晨零點30分，圓山牛排館則延長營業時間至凌晨11點，獻上跨年限定海陸豪華套餐，每位2,980元＋10％，晚餐時段還有現場LIVE音樂演奏，與最親密的人品嚐美食佳餚，共享歡聚時光。當晚在覓到酒吧內消費賓客，除了可至二樓「有朋至遠方來」的景觀平台，金龍餐廳用餐客人規劃在麒麟宴會廳跨年景觀區，見證臺北101跨年絕美煙火。飯店也貼心安排免費接駁車，並延長接駁時間至凌晨1點，讓所有來圓山跨年的賓客都能平安送到捷運站。

圓山今年更首度聯手VAVAVOOM打造全新的「跨年旗袍造型」穿搭新體驗，優惠加購價2024元，整體造型設計、復古彩妝及髮型全部一次到位。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！