邁向精準醫療3.0的新紀元，中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）15日宣布與Google Cloud合作，透過Google Cloud的生成式AI技術與建構於Med-PaLM 2之上的Google MedLM大型語言模型，將建構全方位「AI 輔助醫師（AI-assisted Physician）」，輔助醫護專家運用於診斷疾病、規劃治療疾病、病患教育，及醫學教育研究等領域。
此次合作將從癌症精準化治療著手，啟動「客製化癌症治療指引」與 「化療問答集」應用，協助醫療人員縮短尋找資料的時間，以快速抓取正確資訊、產生癌症治療計畫書、提供病患個人化治療建議，及提供回應病患衛教相關的疑問。
中醫大附醫院長周德陽表示，該醫院是Med-PaLM 2於亞洲地區首家合作的醫學中心，期望透過與Google Cloud的合作，推動AI智慧醫療升級，使其邁向精準醫療3.0，建立台灣醫療保健的未來。
周德陽指出，MedLM對於藥物指引、疾病基因定序、醫療紀錄等資訊，能夠精準且快速分析，加速醫護團隊發現難治疾病的最新治療研究，協助他們快速提供治療規劃建置，以幫助病人，期待這項合作能帶領台灣的智慧醫院能更精準、更安全地協助更多醫護人員與病人，邁向精準醫療3.0的新紀元。
周德陽透露，該醫院今年連續榮獲美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）的數位健康指標（DHI）評比，為全球智慧醫院前三強、頂級智慧醫院榮譽HIMSS戴維斯卓越獎，以及Newsweek評鑑為2023世界最佳醫院與2024最佳智慧醫院，受到各界肯定，提升智慧醫療的多元精準化，中醫大附醫深感責任深重。
Google Cloud北亞區董事總經理李孔源強調，生命科學問題即是資料問題，而這也正是 AI能夠充分發揮潛力的所在處，Google Cloud 專為醫療保健產業所提供的產品與生成式AI解決方案，賦能醫療保健與生命科學組織能更有效率地運作，並極大化提高病患的醫療保健結果。
在這個令人興奮的生成式AI時代，我們很開心能與如中醫大附醫這些透過AI驅動創新的醫療產業領導者合作，協助他們打造台灣醫療保健的未來。
Google Cloud醫療照護全球總監Aashima Gupta首次來台，也在記者會上分享，醫療保健專業人員致力於為病患提供最佳照護，而生成式AI可成為醫護人員寶貴的盟友減輕其工作負荷，讓他們除了能減輕認知負擔（cognitive burden），也能提升對病患的個人照護，同時也讓中醫大附醫的醫療專業人員，能夠將更多時間花在需要人類判斷和專業知識的任務上，並確保生成式AI功能安全且有效。
中醫大附醫是亞洲地區第一個與Med-PaLM 2 合作的醫學中心，Google Research傑出科學家暨資深總監Greg Corrado出席此次活動，並強調MedLM是Google針對醫療保健產業所提供的大型語言模型，且是持續成長中的生成式AI技術家族的一部分，這些技術有潛力大幅提升醫護人員與病患對於醫療保健的經驗。
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