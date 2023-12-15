針對中國大陸今日宣布台灣貿易壁壘調查結果，經濟部次長陳正祺表示，我方態度立場是，雙方都是WTO會員，我方隨時準備好在WTO平台上解決所有的貿易爭端。
陳正奇表示，雙方加入WTO都20年了，應該好好利用平台討論貿易爭端。
過去大陸有幾次無預警進行農漁產品或食品貿易限制，政府已與業者深切溝通，準備好各種配套措施，用各種政策工具協助業者提升品質、競爭力，協助拓銷市場。
至於對方是否願意透過WTO協商，陳正祺表示，每一個會員申請加入WTO，都願意利用WTO平台，大家都是完整的會員，這麼辛苦加入，這是一個好的機制。
外界關心，中國大陸是否中斷ECFA，陳正祺表示，中國大陸會採取什麼措施不做臆測，政府會做最好準備，與業者深度溝通，利用各種政策工具來協助業者因應。
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