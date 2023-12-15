【時報-台北電】大盤午後震盪走弱，三大指數再度下行翻綠，創業板指領跌，滬深300指數盤中續創2019年2月以來新低。收盤滬指報2942.56點，跌0.56%，成交額為3221億元；深成指報9385.33點，跌0.35%，成交額為4111億元；創指報1848.50點，跌0.65%，成交額為1724億元。
板塊方面，北京上海優化購房政策，地產股集體活躍，京能置業、大龍地產、上實發展漲停。
跨境電商概念股尾盤異動拉升，跨境通、南極電商漲停。
傳媒、短劇板塊再度走強，元隆雅圖、奧飛娛樂、中廣天擇等多股封板。
國企改革概念延續漲勢，南寧百貨5連板，內蒙新華、雲維股份、嶺南控股等近20股漲停。
下跌方面，醫藥股全線下挫，通化金馬跌停，智飛生物大跌超8%。
整體來看，個股跌多漲少，超過3300股下跌，兩市成交繼續萎縮，今日成交額7332億元。(編輯：邱致馨)
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