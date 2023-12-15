【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國晶片製造業者SK海力士，藉著人工智慧AI發燒話題，重新奪回當地第2大公司的位置，原本第2名的LG Energy Solution，則因為電池熱潮稍退溫而讓賢。
根據14日收盤價，SK海力士市值增至99.5兆韓元，約770億美元，稍為落後的LG Energy Solution則為98.9兆韓元。SK海力士的記憶體晶片競爭強敵，是市值近4,400億韓元，而且也是韓國最大公司的三星電子。
15日韓股收盤時，SK海力士大漲2.41%，LG Energy Solution則小跌0.12%。
美國Nvidia高頻寬記憶體（HBM）主要供應商的SK海力士，因有AI題材加持，2023年迄今股價已飆升約85%。分析師預測，這家今年營收大減且出現虧損的韓國記憶體2哥，若挾帶傳統產品復甦的預期心態下，明年營收有機會創新高。
與晶片產業相互比較之下，因電動車需求似乎已達瓶頸，特斯拉供應商之一LG Energy Solution在2023年股價目前下跌近6%。從2022年元月上市以來，這家韓國最大電池業者的市值，就一直穩坐韓國股市第2名。
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