【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周四親自面對由人工智慧(AI)生成的另一個自己，一度短暫地無話可說。
來自俄國全國各地數十名來電者，透過視訊與總統連線，並且利用了機會，化身為「替身」(double)，在年度的新聞發布會上，對真實的普丁提出有關AI的問題。
一位化身為由AI生成的替身問說：「你好，我是來自聖彼得堡大學的學生，我想問，你們真的有很多替身嗎」，該問題引起莫斯科普丁大廳的笑聲。「還有，你如何看待AI和神經網絡對我們生活帶來的危險」。
該問題引起普丁本人出現罕見的猶豫，他已經在馬拉松式問答中，進行到第四小時。
普丁說：「我覺得你可能很像我，用我的聲音說話，但是經過思考之後，結論是只有一個人能像我一樣，用我的聲音說話，那就是我」。普丁隨後補充說：「順便說一下，這是我第一次(面對)替身」。
特別是在西方媒體中，人們一再猜測，普丁會因為健康問題而在一些公開露面場合中使用一名或多名替身。克里姆林宮對此否認，並表示總統的健康狀況很好。
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