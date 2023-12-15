【時報-台北電】美聯準會(Fed)高鴿，美股續攀高點，台股早盤再衝高至17743點，尾盤漲幅收斂至20點。

台股加權指數續創今年高，外資再補貨211.7億元，為連6天敲進，金額達851.49億元，12月來共買超657.02億元，今年來共買超1609.06億元。

外資本周天天買超，累計加碼台股近700億元，達699.4億元，也帶動台股本周漲289.88點並創下今年新高。本土法人今日同步偏空操作，投信轉賣超4.8億元，自營商續賣超48.42億元，僅外資獨撐台股，三大法人仍買超158.37億元。

台股今日收漲20點、報17673點，成交量增至4392億元，本周上漲289.88點，周線再度翻紅。權值股拉尾盤，台積電(2330)收漲3元、漲幅0.51%、報585元，聯電(2303)收漲0.3元約0.59%、報50.7元，華邦電(2344)收漲3.6%。

鋼鐵人今日火力全開，中鋼(2002)明年1月及第一季盤價，七大類鋼品全上漲，帶動股價收高逾4%，中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等8檔攜手強攻漲停。

近日強勢股來看，英業達(2356)攻AI矽智財，前日拿下國際大廠大單，連2日飆漲停，高檔過熱下賣壓湧現，收跌6.3%，今日成量排行位居榜首；聯電集團矽統(2363)衝刺矽智財，昨日放量收高，今日不敵賣壓收盤重挫8.6%，占成交量第二大。

法人認為，雖外資12月下旬即將放假，不過12月中下旬有作帳行情，但分析師認為，波動機會大不意味股市將回跌，有鑑於年底前已無重大數據公布，研判盤勢仍將圍繞降息氛圍，外資放假後仍看好選舉行情，將助攻台股一路「驚驚漲」直至選前一周，選後不確性亦解除，更有利股市上漲，加上農曆年前台商資金回流，量能偏多，台股多頭可望續航。(編輯：邱致馨)

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