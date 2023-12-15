【時報-台北電】美聯準會(Fed)高鴿，美股續攀高點，台股早盤再衝高至17743點，尾盤漲幅收斂至20點。
台股加權指數續創今年高，外資再補貨211.7億元，為連6天敲進，金額達851.49億元，12月來共買超657.02億元，今年來共買超1609.06億元。
外資本周天天買超，累計加碼台股近700億元，達699.4億元，也帶動台股本周漲289.88點並創下今年新高。本土法人今日同步偏空操作，投信轉賣超4.8億元，自營商續賣超48.42億元，僅外資獨撐台股，三大法人仍買超158.37億元。
台股今日收漲20點、報17673點，成交量增至4392億元，本周上漲289.88點，周線再度翻紅。權值股拉尾盤，台積電(2330)收漲3元、漲幅0.51%、報585元，聯電(2303)收漲0.3元約0.59%、報50.7元，華邦電(2344)收漲3.6%。
鋼鐵人今日火力全開，中鋼(2002)明年1月及第一季盤價，七大類鋼品全上漲，帶動股價收高逾4%，中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等8檔攜手強攻漲停。
近日強勢股來看，英業達(2356)攻AI矽智財，前日拿下國際大廠大單，連2日飆漲停，高檔過熱下賣壓湧現，收跌6.3%，今日成量排行位居榜首；聯電集團矽統(2363)衝刺矽智財，昨日放量收高，今日不敵賣壓收盤重挫8.6%，占成交量第二大。
法人認為，雖外資12月下旬即將放假，不過12月中下旬有作帳行情，但分析師認為，波動機會大不意味股市將回跌，有鑑於年底前已無重大數據公布，研判盤勢仍將圍繞降息氛圍，外資放假後仍看好選舉行情，將助攻台股一路「驚驚漲」直至選前一周，選後不確性亦解除，更有利股市上漲，加上農曆年前台商資金回流，量能偏多，台股多頭可望續航。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：