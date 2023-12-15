為降低客戶於事故現場的不安情緒及提升事故現場的保險服務效能，新安東京海上產險兩項關鍵技術建置「人員派遣系統」及「自動分案系統」今年雙雙取得發明專利，新安東京海上產險表示，平均30秒即可完成案件受理，更重要的是可有效降低客戶於事故現場等候的不安情緒及壓力。
新安東京海上產險表示，該公司以創新的「事故現場處理」差異化服務期帶給客戶貼心優質的保險服務，導入電子地圖、行動裝置、雲端資料庫等數位技術開發建置「人員派遣系統」及「自動分案系統」，換言之，當保戶發生事故並完成通報後，前者可定位事故現場服務人員及事故位置，並藉由雲端交互發送給客戶與事故現場服務人員雙方，後者則可快速立案，從而有效縮短調閱資料的時間，加速分案到立案處理速度，平均30秒即可完成案件受理。
新安東京海上產險說，該公司觀察到國人生活高度仰賴手機，積極將民眾主要使用通訊軟體LINE與公司核心運作系統串聯，並開發建置「LINE推播平臺」，當業務員於官方帳號「新安LINE幫手」完成身分認證綁定後，「新安LINE幫手」即可成為其便利下載要保文件的連結管道，實現業務員遠端透過手機LINE快速提供客戶下載要保文件的連結管道，讓客戶完成身分驗證後，即可開啟個人化的保險文件，也就是，本系統在兼顧客戶隱私安全下，可有效提升保險服務效能並減少用紙達到環境保護的雙重目的。
因此，新安東京海上產險的「整合社群軟體通訊與管理辦法」獲新型專利，使全年新增專利數推進到3張，迄今共榮獲16張專利。
專利權是對特定發明創造在一定期限內的排他權，包含「發明專利」與「新型專利」。「新型專利」和「發明專利」最大差別是，「新型專利」採取形式審查，保護物品形狀、構造、裝置且保護期較短（10年），而「發明專利」則需要經過更嚴格的實體審查，透過技術創新性、進步性和實用性的嚴謹評估才能取得專利權，其保護範圍較廣泛，不僅包括物品的形狀、構造，還涉及製造方法、系統流程等且保護期長達20年。
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