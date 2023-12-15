德商foodpanda積極布局外送多元服務，今（15）日宣布攜手中國信託商業銀行推行市場首張外送聯名卡，叫foodpanda 送就享有10％優惠，麥當勞、肯德基、星巴克等外食族人氣餐飲品牌以及 UNIQLO、ZARA、H＆M 快時尚服飾亦享4％回饋，力拚成為2024年小資族信用卡首選。

外送服務已成為現代消費者不可或缺的生活日常，根據2023年資策會「外送大調查」統計，foodpanda以71％高居消費者最常使用平台。foodpanda 今日再宣布攜手穩據卡王寶座的中國信託商業銀行發行首張外送聯名卡，期能鞏固市占並開拓更多客源。

foodpanda 數據統計顯示，使用者有70％皆綁定行動支付，其中30％為中國信託用戶，此次透過與中國信託強強聯手，打造「最優惠」、「最好康」、「最全面」的聯名卡。首先祭出外送市場最強 10％ 優惠，直接給予消費者最有感的類現金回饋，且辦卡後還可獲得登機箱、電炒鍋、免費升等 pandapro 等超多好康，除在多家知名連鎖餐飲、熱門的服飾品牌都有加碼優惠，海外實體商店消費更享有2％回饋，三大優勢提供消費者最完整的支付生態圈。

foodpanda 執行長黃逸華表示，foodpanda 疫後透過積極拓展外帶自取、內用優惠、pandago 等多元策略維持成長動能， pandapro 會員人數相較 2022 年同期成長20％，今年與中國信託合作推出 foodpanda 聯名卡，不只要提供外送、外食族全方位的美食優惠，優惠更涵蓋服飾產業、海外實體商店消費，期望創造更加完善且便利的消費體驗。

foodpanda攜手中國信託聯名卡一次推出六款黑、白、粉色超萌卡面，並推出三大優惠搶市包括：

一、foodpanda x 中國信託聯名卡推出狂撒胖達幣方案：2024 年 2 月 29 日前於 foodpanda APP 綁定聯名卡消費，即可享有胖達幣 10％ 回饋，期間後回饋最高也達 8％，1 枚胖達幣等值於 1 元新台幣，且無折抵門檻。

二、指定通路 4％ 回饋卡送：foodpanda x 中國信託聯名卡回饋涵蓋各大連鎖美食與最受年輕人喜愛的快時尚服飾，包含麥當勞、肯德基、星巴克、必勝客、大苑子、漢堡王，以及UNIQLO、ZARA、H＆M，通通都可享 4％ 回饋，吃遍美食、享受購物換新衣也同時累積胖達幣。

三、海外實體商店消費 2％ 卡送：國內外一般消費皆享 1％ 優惠，回饋無上限；出國旅遊在海外實體商店消費可享 2％ 回饋無上限。

申辦 foodpanda x 中國信託聯名卡並還一次集結新戶禮、迎賓禮、滿額禮，多樣優惠包括：

一、中國信託新戶送：2024 年 3 月 31 日前申辦且於核卡日起 30 天內累計刷滿888 元（含）以上，可獲得新戶好禮三選一，包含胖達幣 500 元、胖胖達 20 吋登機箱、胖胖達萬用電炒鍋，超 Q 周邊可愛又實用；若先前已是中信卡友，則可搶先在申請成功後馬上使用聯名卡優惠，無須等待實體卡核發。

二、辦卡迎賓優惠送：2024 年 3 月 31 日前申辦且於核卡日起 30 天內累計刷滿888 元（含）以上，即享四大迎賓禮，包含 pandapro 一個月免費，體驗滿額無限次免運費，還可享美食外送、外帶自取、生鮮雜貨指定店家 69 折優惠。

三、滿額好禮三重送：foodpanda x 中國信託聯名卡提供滿滿優惠，2024 年 3 月 31 日前申辦且於核卡日起 90 天內累計刷滿 3,000 元（含）以上，即贈人見人愛的胖胖達絨毛玩偶（限量 5,000 隻）、星巴克最高折抵 200 元優惠碼（限量 2 萬份），以及 pandapro 半年制半價優惠（限量 2 萬份）。數量有限，送完為止。