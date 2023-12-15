【時報記者任珮云台北報導】華擎(3515)本周股價高檔整理，周K結束連四紅，以小黑作收，但留下影線。華擎看好2024年各大產品線皆具成長空間，其中以傳統伺服器需求反彈加上AI伺服器開始貢獻，伺服器成長力道最強勁。法人則預估華擎2024年營收可年增2成以上，毛利率達20%，EPS可達13元。

華擎表示，傳統伺服器已見回升機會，2023年需求調整後將於2024年開始拉貨，且公司伺服器系統產品出貨比重將達到60%~70%(2023年系統40%~45%，伺服器主機板55%~60%)。AI伺服器最快於明年2Q或3Q開始出貨，需再觀察客戶取得GPU供應及拉貨時程，以及獲利率貢獻程度。法人則推算華擎明年伺服器營收年增67%，營收比重21%，其中AI伺服器貢獻伺服器約30%。

華擎為華碩於2002年轉投資成立，2008年改隸屬於和碩(4938)集團。華擎主要產品為主機板、顯示卡、伺服器、工業電腦等，以自有電競品牌「ASRock」行銷全球。台灣競爭對手包含國內競爭對手包括微星(2377)、技嘉(2376)，生產主要由越南、台灣及中國代工。

法人表示，考量4Q營收動能上揚，以及顯示卡庫存去化落底，消除價格壓力，毛利率回升，法人預估2023年全年營收193億元，年增13%，毛利率19.5%，營益率5.3%，稅後淨利9.8億元，稅後EPS 8.06 元。

至於板卡方面，公司展望2024年主機板及顯示卡需求量成長，並預期價格穩定。主機板明年上半年雖無新平台，但預期AMD AM5滲透率增加，取代舊世代的AM4，產品組合轉佳，有利穩定價格，待觀察明年下半年Intel及AMD推出新平台的進度。公司預期消費性顯示卡市場價格競爭壓力變小，主因預期NVIDIA及AMD主要競爭市場為AI加速器於伺服器應用。