本周SCFI連3紅，續漲61.31點至1093.52點，貨櫃大哥長榮則獲投信連12買，今（15）日又敲5419張。繼巴拿馬、蘇伊士等全球2大運河同陷通行危機，紅海海域也傳出葉門武裝組織襲擊馬士基貨船，嚇得赫伯羅德緊急停航，其他船商則以繞道或增配武力因應，中東地緣政治升溫，恐再拉升運價走勢，法人分析，搭配農曆年前的出貨小旺季，至1月底前，運價可望看回不回。

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）續漲5.94%，下周將挑戰1100點。4大遠洋航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）1029美元，周漲104美元、漲幅11.24%；地中海線每TEU為1569美元，周漲182美元、漲幅13.12%；美西線每FEU（40呎櫃）1819美元，周漲150美元、漲幅8.99%；美東線每FEU為2805美元，周漲364美元、漲幅14.91%。

由於第4季以來，SCFI指數均值已高於第3季，顯示儘管邁入傳統淡季，但船商穩價意願積極，法人分析，淡季運價有所支撐，加上明年1月為農曆春節前的出貨小旺季，運價有望持續反彈。

今日更傳出，馬士基旗下貨船向沙國吉達港航行時，在曼德海峽遭胡塞導彈襲擊，雖人船均安，但已凸顯航行紅海一帶海域的危險性，隸屬THE聯盟、全球10大船商之一的赫伯羅德，已決定暫停航行以色列。

早在10月以哈爆發衝突以來，伊朗支持的胡塞組織就以打擊以色列船隻為由，持續騷擾航行船隻，局勢持續升溫，連美國都表態正在與盟國磋商聯合行動，可能以海上特遣隊的形式，保護通過紅海的船隻，遏制胡塞與日俱增的襲擊行動。

但由於至今尚無具體行動，地緣政治也未獲舒緩，不少船商不是自主關閉船舶自動識別系統（AIS），就是聘用武裝保全人員、提高船貨保費，甚至是改道、停航，只能透過自保手段消極因應。

至於長榮後市，法人分析，台驊投控近期大買長榮股票，可視為指標，加上長榮第3季2度處分長榮航，處分利益高達62.5億元，且燃油價格較上季走低，預估長榮本季單季獲利仍不錯，全年EPS上看20元，以歷年約5成配發率來看，每股配息保守至少9元起跳。

此外，包括長榮在內的6大船商，日前宣布明年元月調漲北美東西線運價，漲幅上看3成，也吸引法人資金卡位，以投信為例，至今日止連12天買超長榮，總計加碼逾3.3萬張，鎖碼押寶意味濃厚，後續仍有機會持續表態。

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