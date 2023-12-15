日本防衛省已決定首度提拔女性至海上自衛隊階級最高的「海將」（相當於海軍中將以上），並任命她擔任其中一個「地方隊」的最高首長「地方總監」，創海上自衛隊首例。
海上自衛隊的地方隊是一種地方性質的部隊，主要負責在特定區域執行防禦和安全任務。地方隊的任務包括巡邏、監視、搜尋和救援等，以確保特定區域的海上安全。
日本放送協會（NHK）報導，這是自衛隊1954年創立以來，首度有女性出任相當於將官的指揮階級，也是海自第一次任命女性為「地方總監」。
海上自衛隊在全國5個地區設置地方隊，負責日本周邊的防衛警備、災害派遣、警戒監視等任務。而大湊地方隊為其中一個地方隊，司令部位於青森縣陸奧市，任務範圍包含津輕海峽、北海道周邊海域等地區。
獲拔擢者是目前海自幹部候補生學校校長近藤奈津枝，防衛省將她調任大湊地方隊的「地方總監」，而「地方總監」是由海自階級最高的「海將」出任，因此近藤將從「海將補」（相當於海軍少將）晉升為「海將」。
這項人事令將在12月22日生效。
防衛省制定女性發展計畫，並規劃在2025年度前，將3等佐（相當於少校）以上的女性幹部比例增加至5%以上。
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