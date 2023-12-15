英國立法議員今天在一項報告中表示，在製造智慧型手機等重要日常用品所需的關鍵性礦物方面，英國因依賴中國的供應而顯得「脆弱」，一旦面臨斷供，將付出重大代價。
英國國會跨黨派的外交事務委員會（ Foreign Affairs Committee）強調，要擺脫依賴中國鋰和鈷等稀有金屬的影響。
報告結論指出，「由於我們持續依賴獨裁國家，特別是中國，以及英國歷屆政府的不作為，英國的關鍵礦物供應鏈很脆弱。」
這項題目為「進退兩難：建立關鍵礦物的彈性」（A rock and a hard place: building critical mineral resilience）的研究，將關鍵礦物描述為「對英國具有戰略意義」。
報告說，關鍵礦物對國家的「經濟安全，以及實現…因應氣候變遷目標」是「至關重要的」。
英國政府去年推出第一項重要礦物策略，旨在提高關鍵商品安全性後，這份報告也隨之出爐。
英國國會外交事務委員會批評「政府在制定生產戰略前，不去評估英國工業供應鏈的脆弱性和依賴性」。
委員會呼籲首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨政府，「公布優先產業的具體目標，並提供更詳細的執行計畫」。
保守黨議員、外交委員會主席克恩斯 （Alicia Kearns） 指出：「從F35戰鬥機到手機電池，關鍵礦物是許多現代技術的基石。」
「對於日常生活、綠色轉型和我們國防，關鍵礦物是不可或缺的一部分。」
克恩斯說，英國需要「正視我們因依賴中國單一國家的弱點。這些礦產為現代生活提供動力，若中國停止供應，我們都將付出代價。」
一般認為，中國因取得原物料而有長足進步；美國則投入了數十億美元來補貼綠色科技。
在英國之外，歐盟上個月通過一項計畫以確保自身關鍵原物料的供應，以尋求減少對其他國家，尤其是對中國的依賴。
歐盟特別擔心在轉型淨潔技術過程中落後於人，而淨潔技術仰賴關鍵礦物。
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