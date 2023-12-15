【時報-台北電】台股兩市今日雙雙放量收高，其中，集中市場成交值放大至4392.07億元，指數續漲20.76點，收17673.87點；櫃買市場成交值也擴大至1034.71億元，指數轉跌0.02點、收234.81點；以個股觀察，近日夯股英業達(2356)成交量爆衝至39萬餘張，拉升成交值來到200.21億元，僅次權王台積電(2330)的317.29億元。

英業達(2356)近日在追價買盤踴躍、多頭惜售下，股價兩日大漲8.95元，惟外資昨日轉賣超2,753張，今日盤初股價衝上54.9元、改寫9月上旬來波段新高後，調節賣壓傾巢而出，股價一路下滑、探低至47.9元，但低檔不乏買盤承接，促使成交量爆衝至39萬1001張，股價終場收48.4元、跌幅達6.38%。

英業達13日宣布首季發布的「VectorMesh嵌入式神經網絡處理器」，獲得兩家IC設計大廠採用，股價連兩亮燈。惟歐系外資在最新報告中指出，英業達在開發NPU IP方面的進展仍處於初級階段，還必須面對成熟IC公司競爭，預期未來1~2年對營收不會有實質的大挹注，重申其「中立」評等，目標價維持43元；不過也表示，仍此訊息透露英業達正積極探索AI領域機會，以維持長期成長。

以籌碼面觀察，英業達昨日外資賣超2753張、投信賣超130張、自營商仍買超785張，合計三大法人賣超2098張；本周至昨日止，外資買超219張、投信賣超137張、自營商買超1579張，合計三大法人買超1661張；12月以來，外資賣超6475張、投信賣超1872張、自營商賣超37張，合計三大法人賣超8384張。(編輯：李慧蘭)