【時報記者林資傑台北報導】英特爾（Intel）於美國紐約14日舉行「AI Everywhere」發表會，推出包括首款基於Intel 4製程的Intel Core Ultra處理器、第5代Xeon處理器等人工智慧（AI）產品組合，從數據中心、雲端、網路、邊緣到PC，盼使客戶的AI解決方案無所不在。
英特爾今（15）日同步在台灣正式發表全系列產品線，並介紹最新版本的OpenVINO 2023.2工具套件，同時攜手宏碁、華碩、戴爾、神基、技嘉、聯想、LG、微星等合作夥伴，於現場展示Intel Core Ultra的PC，以及超過25台基於第5代Xeon處理器的系統和主機板。
英特爾表示，代號「Meteor Lake」的Intel Core Ultra處理器為首款搭載Intel 4製程技術，象徵公司40年來最大架構變化，搭載首次推出的AI加速器神經處理單元（NPU），能實現全新水平的高效能AI加速，能源效率較比前代產品提高2.5倍，將引領AI PC時代。
英特爾預期，AI PC至2028年將占整體PC市場達8成，驅動工作、學習和創作新應用。搭載Intel Core Ultra的AI PC目前已在多家美國零售商上市，預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器。
而英特爾正攜手100多家獨立軟體供應商，將數百種AI應用程式導入PC市場，可望改變PC使用體驗。對於消費者和商用客戶而言，在Intel Core Ultra上將能執行較競爭平台更廣泛的AI應用，如Adobe Premiere Pro的內容創作者，將能享受較競爭產品高4成的性能。
至於代號「Emerald Rapids」的第5代Xeon處理器，在相同熱設計功耗（TDP）下平均效能提升21％，每瓦效能提升36％。英特爾表示，若遵循普遍的5年更新周期，從舊一代系統升級到新一代Xeon處理器的客戶，其總持有成本（TCO）可降低高達77％。
英特爾指出，第5代Xeon處理器已獲得合作夥伴肯定，如Google Cloud預計明年導入，卓越性能將為數據中心、雲端、網路和終端帶來更強大的AI能力。此外，英特爾也宣布專為中小企業與裸機雲端託管設計的入門及伺服器Intel Xeon E-2400正式上市。
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，AI創新有望將數位經濟的影響提升至全球總生產毛額的3分之1。英特爾正在發展使客戶能在所有應用間無縫整合、並有效運行AI的技術和解決方案，包括在雲端及越來越多數據產生和使用的終端產品上。
英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾目標透過精心規畫的平台、安全的解決方案和對開放生態系統的支持，讓AI無所不在。隨著全系列新產品推出，將使AI產品組合更強大，並獲得供應鏈生態系支持，展現與合作夥伴共同發展下一代產品的最新成果。
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