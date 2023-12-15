【時報-台北電】央視報導，聯合國氣候變化杜拜大會(COP28)已落幕，中美氣候特使日前代表各自政府，在兩國落實氣候行動上達成共識。

中方代表解振華表示，雙方商定儘快啟動能源轉型、循環經濟、甲烷、低碳可持續省/州和城市等4個工作小組，落實各自國家自主貢獻目標，推進多邊進程。

美方代表凱瑞(John Kerry)則說，美中合作不僅是加速實現國家目標，也是替氣候大會創造契機，並提供實質意見。(編輯：廖小蕎)

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