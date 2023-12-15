台中銀行今年開業70週年，為回饋客戶，將於2023年結束前，推出利率加碼外幣定存優利專案「美澳SUPER HIGH」，這項專案自今年12月18日至29日為期12天，除有美元優利定存，更加碼澳幣優利定存，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件限制。

台中銀行只要是新資金或以新台幣結購，並符合相對應的起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達1個月6.2％、澳幣定存年利率最高達6個月4％的優惠利率。

依台中銀行官方網站公告，此次推行的「美澳SUPER HIGH」定存優利專案，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，存期則為1個月、3個月和6個月。

台中銀行為滿足客戶需求，提供不同起存門檻，供客戶選擇，專案單筆起存金額，最低為原幣1萬元起，對於想累積第一桶金，又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為原幣10萬元起，將給予更優渥的定存利率。

台中銀行表示，聯準會近日因美國通貨膨脹過去一年已放緩，強烈暗示激進升息政策，將迎來轉捩點，並釋放出可能降息的信號，目前短天期美元存款利差優勢仍在，有需求的民眾可以趁年底最後一波美元優利存款，讓資金短暫停泊持有。

民眾如想搶搭升息末班車單純賺取利差，建議仍應多比較各家銀行承作條件，及注意事項，並考量自身能否承受匯率波動風險，聰明布局外幣資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。

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