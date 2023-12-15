訊聯（1784）擴大外泌體、細胞治療耕耘，脂肪幹細胞獲准計畫案數佔全台5成；核可適應症擴及退化性關節炎、慢性傷口癒合及皮下軟組織缺損。反映在業績上，前十一月營收10.24億元、年增15.47％，而《特管辦法》收案業績也年增135％，顯見長期布局效益發揮。
此外，訊聯外泌體（Exosome）在市場耕耘與研發也齊頭並進，半年內迅速攻進醫美、皮膚、毛髮機構，外泌體＋CRDMO業績到11月佔訊聯營收超過一成。繼以外泌體加間質幹細胞治療馬匹肌腱韌帶損傷、骨關節炎等適應症治療取得成果外，在乾眼症外泌體製劑開發也完成臨床前動物最大耐受性試驗（MTD），結果正向，可做為後續臨床試驗，製劑用於人體的安全性佐證依據。
疫後運動人口增加，但運動傷害也跟著增加。訊聯、新光醫院為飽受運動傷害所苦的前女籃國手錢薇娟，透過脂肪幹細胞治療逆轉幾乎磨盡的雙膝關節軟骨，退化性關節炎的期別包括膝功能改善程度、疼痛指數大幅下降，重獲新生。
訊聯董事長蔡政憲表示，單就脂肪幹細胞治療退化性關節炎，據衛福部統計至去年底成效報告，全台平均追蹤217天可評估療效病患累積達30人，訊聯收案數今年累積70人，更突顯細胞治療免開刀、復原快優勢，也為超高齡社會與體育界、運動族群提供更適切的醫療選擇。
國人膝關節退化的盛行率約15％，約350萬人。據Data Bridge Market Research報告，全球膝關節炎市場2029年上看120億美元，2022～2029年的複合年增長率為9.3％。
衛福部健保署長石崇良指出，《特管辦法》讓人看到台灣生技業潛力。從成效來看，可評估療效病患之疼痛指數減少約六成、膝關節功能提升幅度約三至七成，結果令人振奮。
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