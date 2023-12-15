【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸電玩市場今年重回成長軌道，營收可望成長13%，高達3,030億人民幣，約426億美元，似乎已走出兩年前北京政府長達8個月的嚴打陰霾期。

中國大陸遊戲產業網（CGIGC）於15日在廣州舉行的會議上表示，2023年電玩產業的大陸國內營收，首次突破3,000億人民幣大關。同時，大陸的玩家人數增加0.61%，達到創新高的6.68億，是美國加上加拿大人口的1.8倍。

2021年8月左右，中國大陸為避免未成年者沉迷於電動玩具上，規定在周末與假日時只能打1小時電動，平日時間則不可以玩。這項嚴格規範一公布，隔年的2022年，大陸電玩產業年營收大幅縮水，是之前從未發生過的事。

現在，這個全球最大的電玩市場又重新恢復生氣與商機。

根據統計，中國大陸自行研發的本土電玩，今年整體營收估增至2,560億人民幣，較2022年成長15%。不過，在印度等國家以國安為由，嚴格審查中國大陸的電玩遊戲後，大陸電玩在海外營收受到衝擊，今年少約5.65%為163億美元。

中國大陸的本地動漫電玩大受歡迎，例如米哈遊（miHoYo）公司出版的原神（Genshin Impact）系列。因此，可在智慧手機上玩的動漫遊戲，今年比去年大增31%，達310億人民幣。

在2022年第1次營收出現下滑後，中國大陸電玩巨擘騰訊，2023年也可以搭上當地電玩產業復甦的這班順風車。騰訊的競爭對手網易也拜旗下產品蛋仔派對（Eggy Party）大夯之賜，今年股價近期也一度大漲超過40%。