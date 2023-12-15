【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會表明這個歷史性的貨幣緊縮周期已經結束，並預期明年可能降息3次共75個基點，比9月所預期的更為寬鬆，受此影響，美元和美國債息同步急跌，黃金價格連日大漲，分析師看好金價仍有上檔空間，不排除改寫歷史高點的可能性。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik表示，短線上，金價已經進入超買區，但仍有可能再創高點，不排除漲破每盎司2050美元大關。

紐約現貨金繼周三大漲2.4%，周四再漲0.44%，報每盎司2036.2美元，盤中最高升至2047.93美元。

Bednarik表示，聯準會12月會議發布的貨幣政策決議導致美元全面走軟，給金價帶來提振。

根據聯準會發布的點陣圖，聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員預期2024年降息3次、各25個基點，較9月預估的多降息一次、25個基點。此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後表示，聯準會「不太可能」進一步升息，歷史性的升息周期很可能已經結束，下一個議題將是何時降息。他並表示，儘管不排除未來可能視數據需要而再度升息，但FOMC確實在本次會議上討論了降息的可能性。

Bednarik表示，金價突破所有移動均線，而技術指標在超買區內回升，與金價高點將向上移動的觀點一致。他認為現貨金最新的支撐點在每盎司2027.55美元、2014.10美元和2003.90美元。而最新的反壓區在每盎司2047.90美元、2065.60美元和2081.10美元。

State Street Global Advisors首席黃金策略師George Milling-Stanley看好金價仍有很大的上漲空間，他表示，一旦黃金獲得動能時，很難說會漲多高，明年很有可能改寫歷史高點。

紐約黃金期貨在12月1日站上每盎司2,089.7美元，創下歷史收盤新高，在12月4日觸及每盎司2,152.3美元，創下盤中歷史新高。周四紐約期金大漲2.4%，報每盎司2044.9美元。