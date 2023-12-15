【時報記者葉時安台北報導】周四美股四大指數齊紅，道瓊再創新高，費半大漲2.67%同登歷史收盤新高。周五台股開漲40.22點報17693.33點，電傳上攻，早盤指數衝上17743.54、上漲90.43點，再創今年新高點，資金大幅流向傳產，原物料題材的鋼鐵、塑化、航運、玻陶、電纜皆有攻勢，反而電子走跌，AI、IP回跌，大盤一度翻黑至17642.79、下跌10.32點，高低差100.75點，尾盤台積電再度翻紅，助台股量增翻紅小揚作收，收盤指數續創今年新高，本周上漲289.88點，周線再度翻紅。

周五終場，加權指數上漲20.76點或0.12%，報17673.87點，成交量增至4392.07億元；櫃檯指數下跌0.02點或0.01%，報234.81點，成交量增至1034.70億元。

通膨逐步緩解，美國聯準會透露明年啟動三次降息，結束升息高鴿，使美債殖利率走跌，激勵台股多方走強，康和證券投資總監廖繼弘表示，年底恐逢外資進入放假，靠內資的投信行情，不過降息題材爆出熱錢出籠，周四爆量上攻，量能為近期相對積極，電子輪漲再朝高峰邁進，突破17500套牢震盪壓力，不過高檔橫向震盪仍難以避免，周五資金從電子流向傳產，持續量增震盪，後續觀察熱錢動向量能表現以及電子題材持續性。

元月行情，過去十年上漲機率達6成，不過若今年11、12月漲幅已高，元月行情恐遭壓縮，整體預估呈現高檔震盪格局不變。至於明年展望，眾多分析師認為台股將落在18500至19000區間，廖總監認為，通膨減緩，升息停止，歷史紀錄來看，這期間美股表現得宜，明年緩步降息算正向，但若未來降息降得快或降得多，恐顯見景氣轉差，反而更需要留意，台股短中期仍預估在萬七萬八間震盪，攻上萬八時間點，將留意量能驅動加速與否。

操作上，電子輪漲持續，低基期落後股成為標的，但續航力仍不足，從AI概念股、網通、IP、光學股等輪流換手漲，廖總監認為，若具題材、績優個股仍可逢低買進，明年市場仍看好AI題材最強，然AI整理多時，雖然AI指標股業績得宜、美超微等美系大廠前景不遜色，台系概念個股卻大多處於季線之下，預估仍是投信年底籌碼面困境導致，但看好AI利多正向，明年補漲機會高。電子股輪漲局勢，短期宜挑基期低的績優股，拉回找買點。而傳產方面，周五電子無力換航運、鋼鐵接手，傳產旺季效應，留意多方停留延續性。

台新投顧副總經理黃文清也表示，台股維持輪動格局，尤其鋼鐵落後多時，與原物料、塑化等均仍有補漲空間，周五資金換手，導致電子仍相對休憩，雖然不礙多頭格局，但電子帶動大盤力道仍可望較大，後續也看好電子低基期回升。今年剩下半個月，受惠聯準會降息題材、年底作帳行情、明年選舉、作夢行情，仍是震盪多頭格局，還是有機會持續創高，萬八有機會在今年12月、明年1月就有機會。至於明年長期萬九也預估有機會，但仍需逐季觀察。

熱錢湧進，資金行情雨露均霑，黃副總認為，操作上，宜AI概念、手機零組件、旺季效應個股。

成交量上，前十大有英業達(2356)、矽統(2363)、中鋼(2002)、華新(1605)、華邦電(2344)、聯電(2303)、東元(1504)、中工(2515)、中鴻(2014)、中信金(2891)入榜。日前漲多的英業達、矽統漲多帶量下滑。

中鋼盤價喊漲，鋼鐵人紛紛漲停力挺，鋼鐵類股量增收漲3.9%，漲幅上市中最威，龍頭中鋼、中鴻均名列前十大量能，新鋼(2032)、聚亨(2022)、中鴻、新光鋼(2031)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、高興昌(2008)、運錩(2069)、海光(2038)、燁輝(2023)等集體漲停作收。

權值王台積電(2330)盤中最高至586元，漲幅0.69%，午後一度翻黑，隨後尾盤拉抬以0.52%漲幅收場；聯電也量增收漲0.60%。聯發科(2454)逼近千元大關，盤中最高達998元，漲幅逾3%，終場收漲3.11%至996元。

AI概念股多數拉回，指標股廣達(2382)、緯創(3231)走低收在當日最低點。半導體由記憶體領軍，華邦電帶量漲3.5%最強，旺宏(2337)、南亞科(2408)、晶豪科(3006)等股價均強。