台股今日(12/15)集中市場收漲20.76點，報17673.87點，漲幅0.12%，成交量4392.07億元。台積電上漲0.52%，收585.00元；聯發科上漲3.11%，收996.00元、鴻海收跌0.49%。人氣成交量最大前十檔分別為：英業達、矽統、中鋼、華新、華邦電、聯電、東元、中工、中鴻、中信金。
在上市類股中，以鋼鐵業族群、航運業族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.90%、1.85%；電子通路族群走勢則較為疲軟，下跌2.30%。
上市股中有18檔漲幅9%以上，其中3檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：新鋼(10.00%)、聚亨(9.96%)、中鴻(9.94%)、新光鋼(9.94%)、彰源(9.92%)、澤米(9.91%)、嘉澤(9.90%)、台勝科(9.88%)、威致(9.83%)、燁興(9.81%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：矽統(-8.65%)、世紀鋼(-7.77%)、矽格(-6.54%)、英業達(-6.38%)、谷崧(-5.75%)、新建(-5.69%)、正峰(-5.62%)、威盛(-5.45%)、迎廣(-5.23%)、新唐(-5.05%)。
在上櫃類股中，以鋼鐵業族群、居家生活族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.60%、1.49%；電子組件族群走勢則較為疲軟，下跌1.09%。
成交量前十名人氣指標為：台半、精剛、合晶、榮剛、台星科、旺玖、威剛、中美晶、頎邦、鈺創。
上櫃9%以上漲幅共有7檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：欣新網(76.67%)、上揚(9.97%)、邑錡(9.97%)、中茂(9.90%)、華義(9.55%)、寶碩(9.22%)、雍智科技(9.02%)、普萊德(8.75%)、有益(7.65%)、世紀(7.62%)。
跌幅在9%以上個股則有3檔。跌幅最重前十名分別為：台星科(-10.00%)、艾華(-9.96%)、富晶通(-9.73%)、凌陽創新(-8.92%)、正基(-7.26%)、旭軟(-7.06%)、擎亞(-6.49%)、九豪(-6.43%)、M31(-6.19%)、紘康(-5.72%)。
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