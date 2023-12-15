【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟理事會在周四表示，各成員國已經同意實施對俄羅斯的第12輪制裁方案，這意指著，階段性禁止俄羅斯鑽石進口的命令，將在1月1日生效。

自去年初俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟一直加大對俄羅斯產業和個別人士的制裁，而制裁的目的，主要是希望能切斷莫斯科發動戰爭的資金或物資來源。

據外交界消息人士說，雖然所有國家在本周稍早都同意了方案的內容，但是奧地利一直推遲到周四才批准通過，奧地利表示，儘管它不反對，但是需要時間來審查法律文本。

不過據了解，奧地利一直試圖讓該國的奧合國際銀行(Raiffeisen Bank International)，即在俄羅斯最大的西方銀行，能夠從烏克蘭黑名單當中除名，以換取奧國批准歐盟的新制裁方案。

奧合國際銀行被烏克蘭稱為是戰爭的贊助者。但是也凸顯出奧地利與俄羅斯深厚的經濟關係。儘管奧地利公開支持烏克蘭，但他們不願意完全斷絕與俄羅斯數十年的關係，認為仍有可能恢復關係。

新制裁方案從1月1日生效，直接禁止從俄羅斯進口非工業用鑽石，以及從3月起，與G7集團一起開始分階段禁止從第三國進口俄國鑽石。

其它的制裁措施包括要求那些聲稱遵守G7俄油價格上限的企業，提供更明確的遵守證據。其它制裁措施還有防止俄羅斯獲得軍民兩用產品，具體做法是讓歐盟企業在某些產品交易上，讓交易對手簽訂禁止對俄羅斯再出口的規定。

此外還有一個通知程序，即俄羅斯公民或實體希望從歐盟匯出超過10萬歐元時，必須對歐盟發出通知。