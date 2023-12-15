【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟理事會在周四表示，各成員國已經同意實施對俄羅斯的第12輪制裁方案，這意指著，階段性禁止俄羅斯鑽石進口的命令，將在1月1日生效。
自去年初俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟一直加大對俄羅斯產業和個別人士的制裁，而制裁的目的，主要是希望能切斷莫斯科發動戰爭的資金或物資來源。
據外交界消息人士說，雖然所有國家在本周稍早都同意了方案的內容，但是奧地利一直推遲到周四才批准通過，奧地利表示，儘管它不反對，但是需要時間來審查法律文本。
不過據了解，奧地利一直試圖讓該國的奧合國際銀行(Raiffeisen Bank International)，即在俄羅斯最大的西方銀行，能夠從烏克蘭黑名單當中除名，以換取奧國批准歐盟的新制裁方案。
奧合國際銀行被烏克蘭稱為是戰爭的贊助者。但是也凸顯出奧地利與俄羅斯深厚的經濟關係。儘管奧地利公開支持烏克蘭，但他們不願意完全斷絕與俄羅斯數十年的關係，認為仍有可能恢復關係。
新制裁方案從1月1日生效，直接禁止從俄羅斯進口非工業用鑽石，以及從3月起，與G7集團一起開始分階段禁止從第三國進口俄國鑽石。
其它的制裁措施包括要求那些聲稱遵守G7俄油價格上限的企業，提供更明確的遵守證據。其它制裁措施還有防止俄羅斯獲得軍民兩用產品，具體做法是讓歐盟企業在某些產品交易上，讓交易對手簽訂禁止對俄羅斯再出口的規定。
此外還有一個通知程序，即俄羅斯公民或實體希望從歐盟匯出超過10萬歐元時，必須對歐盟發出通知。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：