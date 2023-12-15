存股族瘋狂敲碗，金融股明年配息大預測來了，老牛國師參考各方數據，加上多年投資經驗，推斷出今年賺爛的金融股，都發得出股利，只有「西瓜金」虧太慘，無緣啊！只能說跳樓價就是最大利多了。而最強3檔殖利率高逾5%，是台新金、永豐金、元大金，大家最關心的「一元金」有望加碼至1.3元，而「開花金」明年應會破蛋，近88萬股東可以開心撒花啦！
價值投資達人股海老牛在YouTube影片表示，股市急升漲勢猛，夥伴敲碗敲不停，2024年金融股預估股利，老牛火速來降臨！每到年底，老牛都有預估明年金融股股利的習慣，恰好這周公布11月金融股自結，全年獲利的輪廓大致底定，雙手奉上2024年金融股預估股利一表看！
大家最想知道的，是今年沒發到的股息，明年也該發了吧？股海老牛說別急，先搞懂解析預估的邏輯，學到方法才是自己的。有個壞消息，11月金融股自結數據周一公布，金控雙雄倒頭栽，反倒是銀行、證券股火力全開。
台幣11月暴升3.7%，來自外資大舉回流，看到台股漲勢凌厲，具有相互關聯性。不過對持有大量美元的壽險型金控來說，美元短期走弱，造成匯損的承壓就越大，這也是富邦金、國泰金、新光金，甚至是開發金出現單月虧損的主因。
金融股前11月獲利大多成長，僅4檔衰退：
◎新光金：累計EPS年減255.5%。
◎合庫金：累計EPS年減13.7%。
◎高雄銀：累計EPS年減9.7%。
◎台新金：累計EPS年減4.7%。
12月即將封關，臭酸的西瓜（新光金）看樣子是無緣了，其他3檔則要奮力拚看看！
今年累計EPS達成率>100%（11金4銀）：
華南金、富邦金、國泰金、開發金、玉山金、元大金、兆豐金、國票金、永豐金、中信金、第一金、彰銀、京城銀、台中銀、聯邦銀。
目前累計EPS達成率95%以上（但未超過100%），準備聽牌的有：臺企銀、遠東銀，期待12月達標囉！
股海老牛強調，不像「唐老師」具有占星學的能力，所以預估股利數據，是依據財政部預算書、各家公司前3季財報、每月自結獲利概況、歷年盈配率表現、財經報導等，來推論明年可能會配發的能力。
股海老牛公開2024年金融股預估股利，以現金殖利率來看，超過4%的有：開發金、元大金、永豐金、中信金。其餘則是低於4%，而新光金則是今年獲利虧損，明年股利應該連2年都會「槓龜」。
（2883）以合計殖利率來看，超過5%的有：元大金、台新金、永豐金，今年股市表現好，元大金就是多頭行情的大贏家，手續費收不完、獲利今年有成長、股利預估表現也會亮眼。
此外，合計殖利率介於4-5%的有：開發金、國票金、中信金、第一金。低於4%的是：華南金、富邦金、國泰金、玉山金、兆豐金、合庫金。由於今年指數漲很多，股價上漲、殖利率下滑！像是官股最強兆豐金，今年漲逾3成，殖利率當然就不漂亮。
老牛以開發金、兆豐金、中信金等3檔為例，分享這次預估股利的看法。
第1檔：開發金（2883）
去年壽險業被快速升息的決策搞得團團轉，持有龐大債券的壽險業，未實現損失大幅增加，礙於官員們的關注，股利沒辦法說發就發，這也是今年為何沒有配息的主因。
不過今年股債回溫，整體財務結構穩定，其他損益及重分類的變動數轉正，也就是明年應該會「正常發放股利」，近88萬開發金股東都可以吃下定心丸！
第2檔：兆豐金（2886）
今年累計EPS成長率達到70.8%，是所有金控股表現最好的一檔，同時也擺脫去年產險防疫風暴的陰霾。
今年配息1.24元、配股0.08元，老牛預期明年將配現金1.5元。由於今年底即將增資3.5億股，也就沒有再配股的必要，提供夥伴參考。
第3檔：中信金（2891）
近5年平均盈配率在5成以下，即使有賺錢，有3次也都只配1元，也是俗稱的「一元金」。
但今年累計EPS達2.77元，已經超越往年表現，明年配息不發1.3元說不過去啦，逾57萬中信金股東請在留言刷個777！
金融股配息穩定，如何避免買高追高？老牛會採「平均股利估價法」，也就是透過近5年的平均股利，當然這次會加入「明年預估股利」，再分別除上殖利率6%算出便宜價、5%算出合理價、4%算出昂貴價。
◎近5年平均股利/ 6%殖利率=便宜價
◎近5年平均股利/ 5%殖利率=合理價
◎近5年平均股利/ 4%殖利率=昂貴價
從14檔金融股便宜價推估表來看，淡綠色為便宜價、淡藍色為合理價、淡紅色為昂貴價，目前「合理偏低」的有：台新金、國票金。眼尖的人，還能發現「跳樓價」分別為：國泰金、新光金。
「跳樓價」代表股價位在10年線以下，也代表目前股價低於近10年平均，投入的價值性相對較高，所以即便「10年線」高於「便宜價」，還是會以「10年線」做最重要的依據。
老牛同樣以拿華南金、國泰金、國票金等3檔為例：
1、華南金（2880）：昂貴價
華南金去年獲利僅衰退2.31%，相較於其他金控衰退雙位數，算是很穩定了！而今年持續以成長24.4%的姿態，為官股金控貼上「金」字招牌，證明了即使投資官股，也具有安心抱緊的好處。
2、國泰金（2882）：跳樓價
國泰金目前股價44.75元，跳樓價為46.7元，已逐漸擺脫去年的升息及防疫險利空，今年獲利微幅成長，倘若明年順勢走降息年，債券評價提升也將帶動獲利成長的表現。
3、國票金（2889）：便宜價
國票金是唯一以票券業務為營運主軸的金控股，本業獲利相當穩定，只是去年創投業務受到金融市場震盪，稀釋不少獲利。以至於今年不配息，令投資人感到心酸。
但今年截至11月EPS已達0.53元，成長率超過2成，老牛認為國票金明年肯定要配息的！
老牛總結，根據上述25檔金融股的預估股利，老牛建議從殖利率、股價位階做入手考量，明年除了新光金，依照今年的獲利表現，相信都能配得出股利。
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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